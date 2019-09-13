https://static.news.ru/photo/683b4120-d5fd-11e9-b45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что борьба с памятником маршалу Ивану Коневу в столице Чехии не изменит того факта, что Прагу освобождали не американцы, а советские войска.

Сенатор напомнил, что в апреле чешский лидер Милош Земан отметил роль Москвы в победе над нацистами.

Всем, оспаривающим освобождение Праги и пол-Европы нашей страной, ответил Земан: «Благодаря Москве мы не должны сейчас говорить «Хайль Гитлер»,«Хайль Геринг», «Хайль Гиммлер». Точно сказано, — написал Пушков в посте в Twitter .

Всем, оспаривающим освобождение Праги и пол-Европы нашей страной, ответил Земан: «Благодаря Москве мы не должны сейчас говорить «Хайль Гитлер»,«Хайль Геринг», «Хайль Гиммлер». Точно сказано. Не американцы, а мы освобождали Прагу. Борьба с памятником Коневу не изменит этого факта. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 13, 2019

12 сентября в ходе референдума, проведённого в шестом районе Праги, было принято решение о переносе в один из музеев памятника советскому маршалу Коневу, который неоднократно оскверняли вандалы. Дипломаты посольства России назвали намерения властей города возмутительными, а президент Чехии Милош Земан сказал, что сложившаяся ситуация — позор для его страны. Политик отметил, что монумент является символом советских воинов, погибших при освобождении Праги, писал News.ru.