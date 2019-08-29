Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на Украине «постепенно уходят из власти ведущие фигуры госпереворота февраля 2014». Так он прокомментировал решение главы Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко уйти в отставку.
В посте в своём аккаунте в Twitter сенатор отметил, что «дышит на ладан» и спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора. <....> Парубий дышит на ладан, открыто уголовное дело по его роли в Одесской резне, — сказано в твите Пушкова..
Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора. Ведущие фигуры госпереворота февраля 2014 на Украине и их обслуга постепенно уходят из власти:Яценюк,Порошенко, Турчинов, Климкин, теперь Луценко. Парубий дышит на ладан, открыто уголовное дело по его роли в Одесской резне.