https://static.news.ru/photo/99072e72-ca45-11e9-b0b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на Украине «постепенно уходят из власти ведущие фигуры госпереворота февраля 2014». Так он прокомментировал решение главы Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко уйти в отставку.

В посте в своём аккаунте в Twitter сенатор отметил, что «дышит на ладан» и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора. <....> Парубий дышит на ладан, открыто уголовное дело по его роли в Одесской резне, — сказано в твите Пушкова..

Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора. Ведущие фигуры госпереворота февраля 2014 на Украине и их обслуга постепенно уходят из власти:Яценюк,Порошенко, Турчинов, Климкин, теперь Луценко. Парубий дышит на ладан, открыто уголовное дело по его роли в Одесской резне. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 29, 2019

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против спикера Рады Андрея Парубия. Сотрудники ведомства изучат его причастность к организации трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.

Как сообщал News.ru, Юрий Луценко подал заявление об увольнении с должности генпрокурора Украины. Ведомством он руководит с 12 мая 2016 года.