https://static.news.ru/photo/7c1edc8a-31ea-11ea-8085-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил, что если Соединённые Штаты ответят на ракетные удары Ирана по их базам, то «ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы».
Пушков считает, что война будет стоить президенту США Дональду Трампу победы на выборах.
Как и следовало ожидать, Иран нанёс ответный удар - по базам США в Ираке. Если США ответят, то ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы. Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться.
Также он считает, что Трамп «разрывается» между желанием спасти репутацию США и нежеланием начинать войну.
Сдержанная реакция США на действия Ирана - после громогласных угроз Трампа нанести удар по 52 объектам в Иране - невысока. Сейчас, видимо,он разрывается между желанием спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы и нежеланием начинать в год выборов новую войну на Среднем Востоке.