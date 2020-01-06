Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил, что если Соединённые Штаты ответят на ракетные удары Ирана по их базам, то «ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы».

Пушков считает, что война будет стоить президенту США Дональду Трампу победы на выборах.

Также он считает, что Трамп «разрывается» между желанием спасти репутацию США и нежеланием начинать войну.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Зариф подчеркнул, что Тегеран не ставит целью эскалацию конфликта в регионе. Однако Иран готов защищать себя перед лицом любой агрессии.

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке 8 января. Там находятся как американские, так и иракские военные. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за обстрел.

Как ранее писал NEWS.ru, американские военные, базирующиеся в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет к местам их дислокации.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях