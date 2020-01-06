https://static.news.ru/photo/7c1edc8a-31ea-11ea-8085-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил, что если Соединённые Штаты ответят на ракетные удары Ирана по их базам, то «ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы».

Пушков считает, что война будет стоить президенту США Дональду Трампу победы на выборах.

Как и следовало ожидать, Иран нанёс ответный удар - по базам США в Ираке. Если США ответят, то ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы. Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2020

Также он считает, что Трамп «разрывается» между желанием спасти репутацию США и нежеланием начинать войну.

Сдержанная реакция США на действия Ирана - после громогласных угроз Трампа нанести удар по 52 объектам в Иране - невысока. Сейчас, видимо,он разрывается между желанием спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы и нежеланием начинать в год выборов новую войну на Среднем Востоке. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2020

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Зариф подчеркнул, что Тегеран не ставит целью эскалацию конфликта в регионе. Однако Иран готов защищать себя перед лицом любой агрессии.

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке 8 января. Там находятся как американские, так и иракские военные. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за обстрел.

Как ранее писал NEWS.ru, американские военные, базирующиеся в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет к местам их дислокации.