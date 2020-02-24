https://static.news.ru/photo/1e333278-5694-11ea-b93b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Слова американского лидера Дональда Трампа о примирении России с Украиной раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков. Он назвал высказывание хозяина Белого дома словами без действий.
Политик задался вопросом, сделала ли что-нибудь для примирения государств американская сторона. В частности, пытался ли Вашингтон повлиять на Киев или Варшаву, «подливающую масла в огонь».
Что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствие действий слова мало что значат. Заявления Трампа — лучший пример, — написал Пушков в своём микроблоге.
Как сообщал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и РФ примирились. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами на южной лужайке Белого дома. Американский президент добавил, что примирение Москвы и Киева стало бы важным событием для всего мира