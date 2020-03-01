https://static.news.ru/photo/06b9244a-5bfd-11ea-a27e-fa163e074e61_660.jpgФото: US Navy/via Globallookpress.com
Сенатор Алексей Пушков расценил движение американского авианосца к Сирии как «знак поддержки» Турции. Политик сыронизировал, вспомнив, что в своё время посол США в РФ Хантсман назвал каждый авианосец «сто тысяч тонн международной дипломатии».
ВМС США утверждают, что авианосец «Эйзенхауэр» всего лишь проводит операцию по «обеспечению безопасности» в международных водах.
«100 тысяч тонн международной дипломатии» в виде авианосца CША «Эйзенхауэр» вошли в Средиземное море и движутся к Сирии. Нам эта «дипломатия» знакома. На нашу позицию по Сирии она не влияет, — сыронизировал сенатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower через Гибралтарский пролив вошла в Средиземное море. На его борту находятся 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.