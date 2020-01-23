https://static.news.ru/photo/a87cd9ce-3e26-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о решении американских учёных перевести символические часы Судного дня, отражающие степень напряжённости в мире, на 20 секунд вперёд.

По мнению Пушкова, угроза мировому порядку идёт не от Северной Кореи, Ирана или Китая, а от развала системы контроля за ядерным оружием, ответственность за что лежит на Соединённых Штатах.

Часы Судного дня появились в 1947 году на обложке научного журнала, полночь на них символизирует момент ядерного катаклизма. В 2018 и 2019 годах они показывали 23:58, в 1991 — 23:43, сейчас — 23:58:20.

Американские ученые перевели Часы ссудного дня на 100 секунд до полуночи. Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы. Угроза идёт не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идёт от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 23, 2020

Учёные объяснили решение о переводе часов ростом ядерной угрозы миру, изменениями климата и распространением дезинформации в киберпространстве.

Как писал NEWS.ru ранее, американская администрация рассматривала возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы не допустить появления в стране этого вида оружия.