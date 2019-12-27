https://static.news.ru/photo/cf13e986-28f7-11ea-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу отклонённой Берлином просьбы Киева о предоставлении военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что такой запрос был отвергнут немецким руководством, и, тем не менее, поблагодарил Германию за финансовую помощь и политическую поддержку руководства Украины.

По мнению Пушкова, выживание Украины зависит от политики её властей, а пока власти сами «упорно разрушают» страну. В ФРГ это поняли и отказали, считает сенатор.

Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019

Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД Украины выразил надежду, что немецкое руководство пересмотрит свою позицию и изменит решение по этому вопросу, так как сейчас Киев нуждается в помощи. Он заявил, что «Германия и ЕС много сделали» для Украины, но «этого недостаточно, чтобы остановить смерть людей».