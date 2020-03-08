https://static.news.ru/photo/6000d8a8-6167-11ea-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что власти Финляндии приняли правильное решение, отказавшись от учений НАТО в Норвегии.

По его словам, Альянс проводит учения из-за России, потому что боится агрессии с её стороны.

Такого рода манёвры направлены против России. Но реальная угроза завоза коронавируса из Норвегии для Финляндии намного выше, чем мнимая «угроза» со стороны России. Этой угрозы нет, — отметил политик.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.

Как писал NEWS.ru, в учениях должны были принять участие 400 финских военных. В частности, призывники, контрактники и обслуживающий персонал. Остальные страны не стали изменять свои планы касательно учений. Планируется, что в Норвегию прибудет более 16 тысяч военных из 10 различных государств.