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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что призыв президента Украины Владимира Зеленского о продлении санкций в отношении России не будет способствовать запуску мирного процесса в Донбассе.

Залогом прекращения войны на юго-востоке Украины является выполнение Минских соглашений, прежде всего со стороны Киева: отвод тяжёлых вооружений, принятие законов об особом статусе ДНР и ЛНР, проведение амнистии, прекращение экономической...