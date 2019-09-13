Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего страны Запада сохранить санкции в отношении России.
Сенатор прокомментировал заявление главы Финляндии Саули Ниинистё, напомнившего украинскому лидеру, что разрушения российской экономики в результате ограничительных мер не произошло.
Зеленский ему про необходимость сохранения санкций, а тот ему про их бессмысленность. Зеленскому пора уходить от риторики Порошенко, который со своими заходами рухнул в яму истории, — написал Пушков в Twitter.
Зеленский хотел испугать главу Финляндии Ниинисте «угрозой» со стороны России, а тому не страшно. Зеленский ему про необходимость сохранения санкций, а тот ему про их бессмысленность. Зеленскому пора уходить от риторики Порошенко, который со своими заходами рухнул в яму истории.
Выступая в Киеве в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия», Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении Москвы до тех пор, «пока не будет мира». Политик назвал ограничительные меры мощным и действенным оружием дипломатии. В ответ финский лидер Саули Ниинистё предложил отказаться от мышления категориями «чёрное» и «белое», так как это приведёт к поражению, писал News.ru.