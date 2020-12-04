Пушков призвал задать вопросы ОБСЕ после задержания журналистов в Латвии

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Российской делегации следует обратиться в Совет Европы и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с запросом относительно правомерности задержания в Латвии русскоязычных журналистов. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Произошедшее он назвал грубым нарушением обязательств, которые Латвия взяла на себяв рамках европейской конвенции защиты прав и свобод, гарантирующей права на получение и распространение информации.

Сенатор отметил, что ситуация в Латвии в плане работы российских журналистов и граждан Латвии, которые сотрудничают с российскими СМИ, постоянно ухудшается. Инцидент с задержанием он охарактеризовал как «возмутительную акцию полицейского произвола». Эти карательные меры, на его взгляд, направлены «на запугивание журналистов, чтобы они не работали с российскими СМИ».

Это, конечно, произвол, потому что обосновывают такие действия ссылками на санкции Евросоюза в отношении руководителя МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва. Это абсолютно несостоятельные и неприемлемые ссылки, потому что персональные санкции Евросоюза не распространяются на деятельность российских СМИ за пределами России и не распространяются на сами эти СМИ, на журналистов, которые в этих СМИ работают или с ними сотрудничают, — цитирует Пушкова РИА Новости.

Сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия 3 декабря задержали по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. У них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски. Изъяты техника и средства связи. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. Все лица, которым предъявили обвинения, — граждане Латвии.

Дмитрий Киселёв был внесён в санкционный список из-за присоединения Крыма к России в 2014 году. По мнению его составителей, журналист активно поддерживал «введение российских войск на Украину». Теперь на Киселёва распространяются визовые и финансовые ограничения. В сентябре 2015 года он подал иск против Совета Европейского союза, потребовав отменить решение. Киселёв считает, что попал под санкции за выражение своей политической позиции в качестве журналиста и комментатора, а следовательно, имеет место нарушение свободы слова. В 2017 году Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге оставил иск без удовлетворения и постановил сохранить действие санкций.

Летом, как писал NEWS.ru, в прибалтийских республиках было запрещено вещание телеканалов группы RT. Запрет мотивировали тем, что они фактически находятся под контролем и управлением Киселёва. Тот формально не имеет отношения к медиахолдингу, являясь гендиректором МИА «Россия сегодня». Однако главным редактором информагентства работает Маргарита Симоньян, она же и главред RT.

Нынешнее задержание журналистов в Латвии в российском МИД назвали «карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений». Там пообещали поднять вопрос на уровне совета министров иностранных дел ОБСЕ.