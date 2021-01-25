Пушков призвал ускорить создание российских видеоплатформ

https://static.news.ru/photo/4bdec520-5efe-11eb-9d9b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ не готова отказываться от американских интернет-платформ, однако необходимо ускорить создание собственных социальный сетей и подобных порталов, считает руководитель комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он также обратил внимание на нарушение со стороны IT-гигантов в США принципов свободы слова.

По его словам, проблема является актуальной не только для РФ. Например, у Google и Facebook неоднократно возникали проблемы с властями Франции, Турции, Великобритании и Австралии из-за нарушений антимонопольного законодательства, а также из-за цензуры.

Мы не готовы отказываться от американских интернет-гигантов, но нам нужно ускорить разработку собственных социальных сетей, видеоплатформ <...>. Узурпация контроля над Интернетом — это не угроза будущего, не вымышленная угроза. Это уже реальность. <...> Эта узурпация используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова в самих США, но и может быть направлена против других стран, — заявил Пушков во время заседания комитета СФ по международным делам.

Он добавил, что целью узурпации может являться также влияние на общественное мнение или дестабилизация обстановки. Пушков также считает, что российской стороне пора перестать оглядываться на мнение Запада. Попытки оценивать себя, опираясь на зарубежные стандарты и отзывы о РФ, означают признание некой собственной вторичности, уточнил политик.

Ранее Пушков высмеял инициативу украинской партии «Слуга народа», предложившей в Верховной раде проект закона о борьбе с проявлениями сексизма. Сенатор добавил, что принятие такого закона — недостаточная мера для борьбы с неравноправием полов, писал NEWS.ru.