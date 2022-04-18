Пушков призвал Санду «быть поосторожнее» в высказываниях о России

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте и её запрет в стране. В Telegram он посоветовал молдавскому лидеру «быть поосторожнее» в высказываниях о России и её символах.

Санду 19 апреля заявила о подписании закона, запрещающего использование георгиевской ленточки. При этом она сказала, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории».

Пушков напомнил , что у противников данного символа незавидная судьба.

Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и её заявления о «преступности» георгиевской ленты и «мусорном ведре истории», то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты, — написал сенатор.

Ранее стало известно, что Майя Санду заявила: запрет в стране на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая. Символы меняют своё значение в зависимости от контекста, сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад, добавила она.