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Политика

Пушков призвал Санду «быть поосторожнее» в высказываниях о России

Пушков: запрет георгиевской ленты грозит Молдавии попаданием в мусорное ведро истории
04:33, 20 апреля 2022
Пушков призвал Санду «быть поосторожнее» в высказываниях о России Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте и её запрет в стране. В Telegram он посоветовал молдавскому лидеру «быть поосторожнее» в высказываниях о России и её символах.

Санду 19 апреля заявила о подписании закона, запрещающего использование георгиевской ленточки. При этом она сказала, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории».

Пушков напомнил, что у противников данного символа незавидная судьба.

Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и её заявления о «преступности» георгиевской ленты и «мусорном ведре истории», то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты, — написал сенатор.

Ранее стало известно, что Майя Санду заявила: запрет в стране на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая. Символы меняют своё значение в зависимости от контекста, сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад, добавила она.

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