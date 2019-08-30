https://static.news.ru/photo/817297e4-cb15-11e9-86b5-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: Michael Baucher, imago-images.de/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили «очнуться, а не жить в мире миражей». Ранее политик говорила, что Тбилиси движется в западном направлении, из-за чего Грузии необходимо минимизировать влияние Москвы.

В посте в своём аккаунте в Twitter российский сенатор заявил, что Зурабишвили ведёт себя так, будто власти РФ умоляют её о диалоге.

Пока Грузия легко отделалась — потеряла этим летом более $60 млн, а могло быть куда хуже, — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что кроме новых потерь «неумная поза» ничего не даст Тбилиси.

Зурабишвили все условия ставит, будто из Москвы ее умоляют о диалоге. Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей. Пока Грузия легко отделалась - потеряла этим летом более 60 млн долл., а могло быть куда хуже. Неумная поза ничего Грузии не даст, кроме новых потерь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 30, 2019

Как ранее писал News.ru, Зурабишвили заявляла, что власти Грузии никогда не смирятся с нарушением территориальной целостности страны. Она выражала надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство». Также Зурабишвили напоминала, что дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси нет с 2008 года.