https://static.news.ru/photo/9951772a-6ff9-11ea-a376-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские санкции препятствуют эффективной борьбе с коронавирусом, поскольку лишают страны значительной части финансовых средств, которые они могли бы потратить на борьбу с опасной инфекцией. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что обращение властей РФ, Ирана, КНР, Сирии, Никарагуа, Кубы, КНДР и Венесуэлы к генсеку ООН Антониу Гутерришу в этих условиях оправданно. По мнению сенатора, нужно отказаться от всех санкций, которые мешают противостоянию пандемии.

Прежде всего от тех санкций, которые мешают завозу медицинского оборудования, необходимых средств лечения и так далее, — заявил Пушков в интервью «ПолитЭксперту».

Он уверен, что обращение к ООН очень своевременно. Несмотря на эпидемию, позиция США в отношении санкционных мер осталась прежней.

Они направляют корабли к берегам Ирана, они выступают с жёсткими заявлениями в адрес Китая и не подают никаких сигналов относительно того, что они могут изменить свою внешнюю политику. Но давление на это государство оказывать надо, — заключил сенатор.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин призвал лидеров G20 ввести мораторий на новые санкции.