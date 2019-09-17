Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что власти Украины не хотят выполнять Минские соглашения. Сенатор считает, что никакой «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе не существует.

И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор напомнил, что «с этим играл» экс-глава Украины Пётр Порошенко, который в итоге проиграл на президентских выборах.

Как писал ранее News.ru, глава МИДа Незалежной Вадим Пристайко сообщил, что «формула» украинского лидера заключается в переходе к радикальным мерам в случае, если конфликт в Донбассе не удастся решить в ближайшее время.

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