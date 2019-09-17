https://static.news.ru/photo/cbf74a0c-d935-11e9-8922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что власти Украины не хотят выполнять Минские соглашения. Сенатор считает, что никакой «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе не существует.

И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами», — написал Пушков в Twitter .

Никакой «формулы Зеленского» решения проблемы Донбасса не существует. Есть Минские соглашения, к-ые Киев не хочет выполнять. И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами». Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался - до поражения на выборах. Обреченный путь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 17, 2019

Сенатор напомнил, что «с этим играл» экс-глава Украины Пётр Порошенко, который в итоге проиграл на президентских выборах.

Как писал ранее News.ru, глава МИДа Незалежной Вадим Пристайко сообщил, что «формула» украинского лидера заключается в переходе к радикальным мерам в случае, если конфликт в Донбассе не удастся решить в ближайшее время.