Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил, что в Лондоне упорно не хотят перезагрузки в отношениях с Москвой.

Джонсон признал, что ошибался в отношении России. Он, дескать, верил в возможность «начать с Россией заново», но, как выяснилось, заблуждался. Странно: Москва обозначала возможность нового старта, — написал сенатор в Twitter.

Член Совфеда призвал британскую сторону не валить «с больной головы на здоровую».

Ранее Борис Джонсон признал, что у Москвы и Лондона «огромные проблемы». По его словам, английское правительство хотело бы увеличить торговлю между двумя странами. Также политик изъявил желание лучше взаимодействовать в коммерческих вопросах, писал NEWS.ru.

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