https://static.news.ru/photo/b6620974-257b-11ea-8ea3-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил, что в Лондоне упорно не хотят перезагрузки в отношениях с Москвой.

Джонсон признал, что ошибался в отношении России. Он, дескать, верил в возможность «начать с Россией заново», но, как выяснилось, заблуждался. Странно: Москва обозначала возможность нового старта, — написал сенатор в Twitter.

Джонсон признал, что ошибался в отн. России. Он, дескать, верил в возможность «начать с Россией заново», но, как выяснилось, заблуждался. Странно: Москва обозначала возможность нового старта. Но в Лондоне этого упорно не хотят. Так что не надо валить с больной головы на здоровую. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2019

Член Совфеда призвал британскую сторону не валить «с больной головы на здоровую».

Ранее Борис Джонсон признал, что у Москвы и Лондона «огромные проблемы». По его словам, английское правительство хотело бы увеличить торговлю между двумя странами. Также политик изъявил желание лучше взаимодействовать в коммерческих вопросах, писал NEWS.ru.