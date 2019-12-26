https://static.news.ru/photo/e10ffda4-27c7-11ea-9d4d-fa163e074e61_660.jpg Дуня Миятович Фото: coe.int

Член Совета Федерации Алексей Пушков направил письменные обращения комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру. Он пояснил, что поводом для отправки посланий стало «противоправное давление» на агентство Sputnik и его сотрудников, которое продолжает оказывать Эстония.

Сенатор в посте в Twitter уточнил, что призвал правозащитницу и политического деятеля не позволить Таллину закрыть неугодное эстонским властям СМИ.

Поскольку Эстония продолжает противоправное давление на агенство Спутник и его сотрудников, мною направлены письменные обращения к предст. ОБСЕ по свободе слова Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Миятович с призывом не позволить Эстонии закрыть неугодное ей СМИ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 26, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на рассказ представителя российского государственного СМИ Sputnik Estonia о давлении со стороны эстонских властей. По его мнению, в Эстонии боятся правды.

Сотрудники Sputnik Estonia получили уведомления о возможном возбуждении уголовных дел от департамента полиции и погранохраны страны. Такие меры могут последовать, если журналисты не уволятся из компании до Нового года.

Действия ведомств объясняются санкциями, введёнными Европейским союзом по отношению к России, однако владеющее СМИ агентство «Россия сегодня» не фигурирует в списках компаний, подпадающих под ограничения.