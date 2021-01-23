Политолог предложил обратиться к опыту США по борьбе с незаконными акциями

https://static.news.ru/photo/9acf29d2-5d7c-11eb-8227-fa163e074e61_660.jpg Портленд, Орегон, США Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Армен Гаспарян считает, что России нужно обратиться к опыту США по противостоянию незаконных акций.

Ранее информация об акциях протеста появилась на сайте американского посольства. Гаспарян заявил, что очередное вмешательство посольства США во внутренние дела РФ не стало для него откровением.

Если мы берём пример Соединённых Штатов, так они Parler выпилили целиком, включая сервера Amazon, — заявил он ФАН.

Гаспарян больше удивлён позицией российских СМИ, которые опубликовали инструкции, что делать несовершеннолетним после задержания.

Рarler — американский сервис микроблогов и социальная сеть. Она имеет значительную пользовательскую базу сторонников консервативных взглядов и сторонников Трампа. Соцсеть позиционирует себя как альтернативу Twitter.

Ранее некоммерческая организация Coalition for a Safer Web из США подала иск к Apple c требованием удалить Telegram из магазина App Store. Утверждается, что модераторы Telegram не стали предотвращать экстремистские переговоры перед штурмом Капитолия в Вашингтоне 6 января. Истцы преследуют цель заставить Apple действовать против мессенджера так же, как против Parler.

Как писал NEWS.ru, компания Apple удалила приложение Parler, которым пользовались сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Причиной были названы призывы к насилию, которые якобы распространялись на фоне беспорядков в Капитолии.