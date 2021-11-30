Пушков предупредил Украину после слов Путина о «красных линиях»

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Украине и Западу следует «сделать выводы» после слов президента РФ Владимира Путина о «красных линиях». Москва точно отреагирует, если рядом с её границами появятся ударные ракетные комплексы, предупредил сенатор в Telegram.

Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьёзно, — говорится в сообщении Пушкова.

Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовёт!», говоря об ударных комплексах, подчеркнул, что Москва ответит тем, «кто нам так угрожает». При этом российский лидер выразил надежду, что ситуация не дойдёт до появления «красных линий».

Ранее стало известно, что о возможном вводе российских войск на территорию Украины говорили ещё в начале года, когда проводились учения «Запад-2021», заявил Владимир Путин. Несмотря на распространявшиеся заявления, этого не произошло, отметил он. По словам Путина, в настоящий момент важно наладить отношения между странами для устойчивого развития.