https://static.news.ru/photo/5f9053e6-d7c2-11e9-a35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Кризис в отношениях Соединённых Штатов Америки и Ирана может спровоцировать начало новой войны, считает российский сенатор Алексей Пушков. Так политик отреагировал на слова своего американского коллеги Линдси Грэма, предложившего атаковать нефтяные объекты Ирана, если Тегеран «продолжит свои провокации».

Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестаёт накаляться. Самая вероятная ближайшая война, — написал Пушков на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Главе США Дональду Трампу придётся убедить политическую элиту страны, хотя бы своих сторонников, в целесообразности атаки на иранский НПЗ, которую предлагает сенатор Линдси Грэм, рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Специалист добавил, что политика Белого дома в отношении Тегерана в ближайшее время не изменится, даже после отставки советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».