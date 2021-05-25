Пушков предсказал «роковой век» США

https://static.news.ru/photo/6b9da432-f3a4-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлые времена для США предсказал член Совета Федерации Алексей Пушков. Прогнозом он поделился с подписчиками своего Telegram-канала.

По мнению Пушкова, к краху Штаты может привести регулярная стрельба с человеческими жертвами в образовательных учреждениях страны.

Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в 20 веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. «Американская мечта» умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Период расцвета США позади. Судя по всему, 21 век станет роковым для США, — написал Пушков.

При этом Пушков подчеркнул, что США деградируют как политически, так и социально.

Ранее сенатор предрёк гибель спорта под напором политики. Таким образом он прокомментировал ситуацию с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге.