Впервые COVID-19 был выявлен в Китае в конце 2019 года. Впоследствии эпидемия охватила более 170 стран. По состоянию на 25 марта число заразившихся в мире превышает 424 тысячи человек, выздоровевших более 109 тысяч, 18,9 тысячи пациентов умерли.
В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 человек.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин предложил изменить систему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений по коронавирусу.