Фото: He Jinghua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китай может укрепиться после финансового кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, а Европе грозит обнищание. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, нанесённый урон имиджу Пекина можно преодолеть с помощью существенного вклада в борьбу с его последствиями.

У Китая есть деньги. У Европы после обвала их не будет, — написал Пушков в Twitter.

Впервые COVID-19 был выявлен в Китае в конце 2019 года. Впоследствии эпидемия охватила более 170 стран. По состоянию на 25 марта число заразившихся в мире превышает 424 тысячи человек, выздоровевших более 109 тысяч, 18,9 тысячи пациентов умерли.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин предложил изменить систему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений по коронавирусу.

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