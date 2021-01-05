Пушков предрёк США репрессии после прихода к власти Байдена

https://static.news.ru/photo/e076041e-50cb-11eb-874b-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition TV via CNP /Med/Global Look Press

После того как конгресс утвердил президентом демократа Джо Байдена, а до этого здание Капитолия захватили сторонники действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа, Соединённые Штаты столкнутся с репрессиями в стране. Так считает сенатор Алексей Пушков.

События 06.01.21 обозначили качественный сдвиг. Они окрасят американскую политику и состояние общества на годы вперёд. Одним из вероятных последствий станет усиление репрессивного характера американского государства, — написал Пушков в Telegram-канале.

По мнению парламентария, Байден в любом случае должен был занять президентское кресло. Сторонники Трампа при этом оказали своему кандидату «медвежью услугу», так как штурм Капитолия в итоге оказался на руку лишь демократу.

Пушков пояснил, что захват конгресса перепугал даже решительно настроенных республиканцев и заставил их отказаться опротестовать итоги голосования выборщиков в ключевых штатах.

7 января конгрессмены утвердили избрание Байдена президентом США.

6 января сторонники Трампа захватили здание Капитолия, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков четыре человека погибли, более 50 были задержаны. Одной из убитых оказалась Эшли Бэббит — ветеран ВВС.

Ранее бывший президент США Барак Обама прокомментировал беспорядки в Вашингтоне. Он обвинил Трампа в подстрекательстве, призвал прекратить «лгать о фальсификациях на выборах» и назвал штурм конгресса моментом «великого позора», который войдёт в историю Америки, сообщал NEWS.ru.