Пушков предрёк США превращение в страну белого меньшинства

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в скором времени США перестанут быть страной, где преобладает белое население. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, после инаугурации избранного президента США Джо Байдена, обещавшего отменить решение Дональда Трампа о закрытии границ, в страну хлынет мощный поток переселенцев, которые присоединятся к «десяткам миллионов уже проживающих в ней маргиналов».
По прогнозам, уже в 2040-м году США станут страной белого меньшинства, — отметил сенатор.
Он предположил, что на самом деле такая трансформация возможна и раньше. Страна меняется социально, этнически, политически и склоняется в сторону нарастания внутренней нестабильности.
Ранее NEWS.ru писал, что к границе США направляются более тысячи гондурасских мигрантов. Это часть каравана, который некоторое время назад пересёк границу Гватемалы. Они намерены добиваться исполнения Байденом предвыборных обещаний, касающихся приостановки депортаций и принятия законодательных актов в миграционной сфере.