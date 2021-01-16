Пушков предрёк США превращение в страну белого меньшинства

https://static.news.ru/photo/697d6bbc-58ce-11eb-87d8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в скором времени США перестанут быть страной, где преобладает белое население. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, после инаугурации избранного президента США Джо Байдена, обещавшего отменить решение Дональда Трампа о закрытии границ, в страну хлынет мощный поток переселенцев, которые присоединятся к «десяткам миллионов уже проживающих в ней маргиналов».

По прогнозам, уже в 2040-м году США станут страной белого меньшинства, — отметил сенатор.

Он предположил, что на самом деле такая трансформация возможна и раньше. Страна меняется социально, этнически, политически и склоняется в сторону нарастания внутренней нестабильности.

Ранее NEWS.ru писал, что к границе США направляются более тысячи гондурасских мигрантов. Это часть каравана, который некоторое время назад пересёк границу Гватемалы. Они намерены добиваться исполнения Байденом предвыборных обещаний, касающихся приостановки депортаций и принятия законодательных актов в миграционной сфере.