Пушков предрёк плохое начало Байдену на посту президента США

https://static.news.ru/photo/2c98fdd8-4d75-11eb-ab71-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Джо Байдену придётся крайне непросто на его посту. Половина Штатов до их пор верит, что у действующего президента Дональда Трампа демократы украли победу.

И большая часть США начала считать выборы нелегитимными ещё до того, как Байдена привели к присяге, напомнил мнение обозревателя Эдварда Льюиса из Financial Times российский сенатор.

Скомканная в силу эпидемии инаугурация будет осложнена отсутствием предшественника и благообразной передачей власти, которая всегда была важнейшей частью американского политического театра. Это плохое начало для того выздоровления Америки, к которому призывает Байден, — написал Пушков в Telegram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «большой протест» сторонников президента Трампа пройдёт в Вашингтоне 6 января. В этот день обе палаты Конгресса США официально утвердят итоги голосования.