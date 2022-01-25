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Пушков предрёк новые требования США и НАТО к России

Пушков: США начнут навязывать России условия дальнейшего расширения НАТО
15:35, 25 января 2022
Пушков предрёк новые требования США и НАТО к России Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Telegram-канале, что США и НАТО не только не намерены вести диалог с Россией по вопросу о гарантиях безопасности, но и готовятся перейти к жёсткому торгу. По его словам, в этих условиях любой шаг Вашингтона будет сопровождаться новыми требованиями к Москве.

То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Чёрного моря, подчеркнул Пушков.

Ранее в агентстве Bloomberg сообщили, что ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности будет содержать области, в которых Штаты могут отреагировать на обеспокоенность России, а также перечислены действия России, которые вызывают тревогу у Европы. При этом США координируют письменный ответ на требования России с ЕС и НАТО.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону. Он уточнил, что перед тем как уступить Москве, США проконсультируются с партнёрами, среди которых будет Украина.

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