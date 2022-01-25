Пушков предрёк новые требования США и НАТО к России

Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Telegram-канале, что США и НАТО не только не намерены вести диалог с Россией по вопросу о гарантиях безопасности, но и готовятся перейти к жёсткому торгу. По его словам, в этих условиях любой шаг Вашингтона будет сопровождаться новыми требованиями к Москве.

То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Чёрного моря, — подчеркнул Пушков.

Ранее в агентстве Bloomberg сообщили, что ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности будет содержать области, в которых Штаты могут отреагировать на обеспокоенность России, а также перечислены действия России, которые вызывают тревогу у Европы. При этом США координируют письменный ответ на требования России с ЕС и НАТО.