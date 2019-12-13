Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал последствия для Европы из-за испытания американской баллистической ракеты.

По мнению Пушкова, если после проведения испытаний Вашингтон разместит ракеты на континенте, это станет началом холодной войны. В своём микроблоге сенатор назвал такую вероятность мрачным сценарием.

Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, какой будет реакция России, если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности.

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