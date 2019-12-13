Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал последствия для Европы из-за испытания американской баллистической ракеты.
По мнению Пушкова, если после проведения испытаний Вашингтон разместит ракеты на континенте, это станет началом холодной войны. В своём микроблоге сенатор назвал такую вероятность мрачным сценарием.
Испытание США баллистич. ракеты средней дальности, к к-му они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать "черной датой"для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте. Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны".Мрачный сценарий.
Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, какой будет реакция России, если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности.