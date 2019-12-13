https://static.news.ru/photo/9e717330-1e1f-11ea-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал последствия для Европы из-за испытания американской баллистической ракеты.

По мнению Пушкова, если после проведения испытаний Вашингтон разместит ракеты на континенте, это станет началом холодной войны. В своём микроблоге сенатор назвал такую вероятность мрачным сценарием.

Испытание США баллистич. ракеты средней дальности, к к-му они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать "черной датой"для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте. Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны".Мрачный сценарий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2019

Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, какой будет реакция России, если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности.