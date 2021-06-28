Пушков предрёк крах Евросоюза после слов Зеленского

Крах Евросоюза после обращения президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера ФРГ предрёк член Совета Федерации Алексей Пушков. Своё видение будущего он описал в личном Telegram-канале.

Ранее Зеленский записал обращение к потенциальным преемникам Ангелы Меркель, где спросил, согласны ли они с тем, что европейский проект не будет завершённым и полноценным без Украины.

По словам Пушкова, веками Европа жила без Украины и «обходилась», поэтому не вполне понятно, отчего вдруг сейчас проект является «не завершённым».

Когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было — и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили её нехватки в ЕС, — написал Пушков.

Сенатор также подчеркнул, что, решив оторвать Украину от России, Брюссель получил «большую проблему в виде нахлебника» с большим количеством внутренних проблем. Пушков убеждён, что Европе необходимо осознать: приём Украины станет не завершением европроекта, а крупным шагом к его подрыву и разрушению.

Киев стремится в Европу не из любви к её принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к её финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме, — написал российский сенатор.

Пушков отметил, что у самой Украины в настоящее время нет никакого созидательного потенциала, потому включение Киева в ЕС приведёт к проблемам в Европе.

Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что западные страны должны экстренно принять Украину в состав НАТО. В своей статье для журнала National Interest он написал, что иначе Запад потеряет Россию.