Сенатор Алексей Пушков предложил европейцам не смывать унитаз для борьбы с Россией и её президентом. Так политик в своём Telegram-канале иронично отреагировал на предложение европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер экономить воду. Она потребовала от жителей Европы не тратить много воды, а при её выключении приговаривать: «Получи, Путин».

Можно ещё также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет, — написал Пушков.

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в свою очередь заявил, что жители Германии могут сэкономить в условиях роста цен, если будут медленнее ездить по автомагистралям и чаще пользоваться альтернативными видами транспорта.

Читателей британской газеты Daily Mail ранее возмутились критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского о недостатке помощи Киеву. Британцы назвали украинского лидера «клоуном» и предложили ему самостоятельно «профинансировать собственный конфликт». Многие выразили мнение, что Зеленский провоцирует дальнейшие боевые действия только потому, что на это нацелены США и Европа. Некоторые выразили своё непонимание того, что Запад призывает к миру, но продолжает вооружать украинцев.