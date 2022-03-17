Пушков призвал проучить Молдавию в ситуации с газом

Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике предложение Молдавии отложить выплаты задолженности за потреблённый российский газ. Политик призвал отучить Кишинёв «одновременно просить и требовать», Соответствующий комментарий он разместил в своём Telegram-канале.

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна не успевает провести аудит долга компании «Молдовагаз». В этой связи существует опасность в мае остаться без поставок газа из РФ — в том случае, если «Газпром» не согласится перенести крайний срок выплат.

Пушков посчитал , что подобная позиция министра не сочетается с ранее озвученным призывом президента Молдавии Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья.

Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим, — написал сенатор.

Власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. В январе агентство госуслуг Молдавии разместило заявку о поиске компании для проведения аудита. В «Газпроме» заявили, что односторонний подход к аудиту задолженности идёт вразрез с договорённостями, достигнутыми в октябре. В результате премьер-министр страны Наталья Гаврилица сообщила, что аудит не состоялся, в том числе из-за ситуации на Украине, поскольку многие компании просто отказались приезжать в регион.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что события на Украине напоминают о важности диалога Молдавии с Приднестровьем. Он призвал быстрее «реинтегрировать» Молдавию и принять закон «О постоянном нейтралитете».

В свою очередь, премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна хотела бы стать членом Евросоюза, однако республика не намерена добиваться присоединения к НАТО. По её словам, принцип нейтральности вписан в конституцию государства.