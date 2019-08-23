https://static.news.ru/photo/88101cfa-b27b-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную причину обвинений США в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он предположил, что Вашингтон сначала разработал новое оружие, а после этого начал искать повод, чтобы расторгнуть все договорённости.

И вот они уже говорят о намерении разместить эти ракеты в Азии «как можно скорее, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он отметил, что спешка, вероятно, связана с тем, что ракеты уже имеются в наличии.

А обвинения в адрес России — для отвода глаз, — заключил сенатор.

США сперва создали новую ракету средней дальности в нарушение ДРСМД, а потом начали искать предлог для разрыва договора. И вот они уже говорят о намерении разместить эти ракеты в Азии «как можно скорее». Значит, эти ракеты у них есть. А обвинения в адрес России - для отвода глаз. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 августа 2019 г.

В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Россия и Китай созвали заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) из-за планов Соединённых Штатов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия. При этом по словам исполняющего обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, состоявшаяся 22 августа встреча, оказалась «до скучности предсказуемой», так как Соединённые Штаты при помощи «подхрюкивающих» им стран уходят от ответа на вопросы о контроле над вооружениями.