https://static.news.ru/photo/f3933426-34a3-11ea-96aa-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в адекватности бывшего секретаря СНБУ Александра Турчинова.

Украинский политик заявил о том, что Россия должна понести ответственность за авиакатастрофу украинского самолёта МАУ наравне с Ираном. В ответ на это российский парламентарий написал в своём Twitter-аккаунте, что страна — поставщик оружия не несёт ответственности за его использование.

Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз, — завершил Пушков.

Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета. Его сбили созданной в России ракетно-воздушной системой «Тор-М1».