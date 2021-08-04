Пушков поспорил с Чубайсом о скорой смене элит

Российский сенатор Алексей Пушков не согласился с мнением спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о грядущей смене мировых элит. Собственную позицию член Совета Федерации высказал в своём Telegram-канале.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что причиной перемен станет зарождающаяся революция в энергетике. В частности, по мнению Чубайса, РФ окажется неготова к подобным технологическим изменениям, в связи с чем экономику страны будет ждать сильный удар. В то же время, такие явления откроют перед страной и целый ряд возможностей.

Пушков считает , что заявлять о революционной смене мировых элит не имеет смысла по нескольким причинам.

Смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой, — отметил сенатор.

Данный тезис, по мнению Пушкова, подтверждают как российская, так и мировая история. Кроме того, смены элит не будет по той причине, что нынешняя не захочет уступать своё место, при этом она имеет мощные рычаги для сохранения собственных позиций и сама стремится возглавить процессы глобальных изменений.

Ранее Анатолий Чубайс рассказал, сколько Россия потеряет из-за отказа от углеводородов.