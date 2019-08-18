Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пять лет русофобии откинули Украину в прошлое. Властям этой страны пора понять последствия и сделать соответствующие выводы, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он назвал «редким моментом просветления» слова посла в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что украинская государственность продолжает стремительно исчезать.

Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках, — написал Пушков в Twitter.

Своё заявление Кулеба сделал в статье для издания «Зеркало недели». Как писал News.ru, дипломат признал, что за 28 лет независимости страна не только уменьшилась в размерах и лишилась главных признаков государственности, но и потеряла часть населения.

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