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Украина продолжает стремительными темпами терять население и свою территорию. За 28 лет независимости страна лишилась главных признаков государственности. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

За 28 лет Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся её гражданами,...