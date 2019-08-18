https://static.news.ru/photo/1dd94eda-c1ab-11e9-8c85-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Пять лет русофобии откинули Украину в прошлое. Властям этой страны пора понять последствия и сделать соответствующие выводы, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Он назвал «редким моментом просветления» слова посла в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что украинская государственность продолжает стремительно исчезать.
Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках, — написал Пушков в Twitter.
"Украина теряет признаки государства" - редкий момент просветления у посла Украины в Совете Европы Кулебы. Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех межд. площадках: 5 лет русофобии лишь откинуди Украину в прошлое. Пора бы понять и выводы сделать.
Своё заявление Кулеба сделал в статье для издания «Зеркало недели». Как писал News.ru, дипломат признал, что за 28 лет независимости страна не только уменьшилась в размерах и лишилась главных признаков государственности, но и потеряла часть населения.