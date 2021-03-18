Пушков посоветовал США, чему стоит научить Байдена

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков дал совет государственным органам США, как им повысить уровень компетенций своего президента Джо Байдена. Комментарий появился в ответ на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией.

Ранее Псаки сообщила, что США уверены в продолжении сотрудничества Вашингтона и Москвы, поскольку стороны непременно найдут сферы, где их национальные интересы совпадают. При этом в Белом доме дипломатию назвали первостепенным инструментом в отношениях с РФ.

Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден в интервью СМИ утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина «убийцей».

В ответ на это Владимир Путин пожелал американскому коллеге здоровья.

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.