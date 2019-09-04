https://static.news.ru/photo/c26e1888-cf00-11e9-8018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая заявила, что в 1939 году на СССР никто не собирался нападать. Сенатор посоветовал политику почитать книги.

В посте в Twitter Пушков написал, что всей Европе было ясно — война была на носу.

Дабы её оттянуть, западные демократии сдали Гитлеру Чехословакию. СССР готовился к неизбежной войне с Германией. Этого не знает лишь Фрейберга, — подчеркнул сенатор.

Экс-глава Латвии Вике-Фрейберга: «В 1939 г никто не собирался нападать на СССР». Книги почитала бы. Всей Европе было ясно:война на носу. Дабы ее оттянуть, западные демократии сдали Гитлеру Чехословакию. СССР готовился к неизбежной войне с Германией. Этого не знает лишь Фрейберга. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 4, 2019

Как ранее писал News.ru, экс-лидер Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову должно быть стыдно за повторение «аргументов сталинских времён».