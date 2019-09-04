https://static.news.ru/photo/c26e1888-cf00-11e9-8018-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая заявила, что в 1939 году на СССР никто не собирался нападать. Сенатор посоветовал политику почитать книги.
В посте в Twitter Пушков написал, что всей Европе было ясно — война была на носу.
Дабы её оттянуть, западные демократии сдали Гитлеру Чехословакию. СССР готовился к неизбежной войне с Германией. Этого не знает лишь Фрейберга, — подчеркнул сенатор.
Экс-глава Латвии Вике-Фрейберга: «В 1939 г никто не собирался нападать на СССР». Книги почитала бы. Всей Европе было ясно:война на носу. Дабы ее оттянуть, западные демократии сдали Гитлеру Чехословакию. СССР готовился к неизбежной войне с Германией. Этого не знает лишь Фрейберга.