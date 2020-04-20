Пушков посоветовал чиновнице краснодарского Минздрава самой шить бахилы

https://static.news.ru/photo/c4c01612-8298-11ea-a3e8-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентины Игнатенко о том, чтобы медики при нехватке средств защиты самостоятельно их изготавливали.
Сенатор посоветовал Валентине Игнатенко начать самой шить бахилы, если она не может обеспечить медицинских сотрудников необходимыми защитными средствами.
Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет? Её задача — обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьёт. Толку будет больше, — сообщил Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Как сообщал NEWS.ru ранее, замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время видеоконференции с руководителями районных больниц предложила решить нехватку защитных средств необычным способом. Она порекомендовала медицинским сотрудникам самостоятельно мастерить бахилы или заплатить «любой женщине, которая умеет шить».