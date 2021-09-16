Пушков посмеялся над заявлением США о военном альянсе AUKUS

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление властей США о том, что их новый военно-политический альянс AUKUS с Австралией и Великобританией не направлен против других государств и прежде всего Китая. Политик назвал его форматом доставки мягких игрушек.

Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов. Только и всего, — написал Пушков.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон 16 сентября подписали договор о создании альянса AUKUS. Его основная цель состоит в защите их общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что новая договорённость упростит для трёх стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, включая искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, возможности нанесения ударов с большого расстояния. Кроме того, будет способствовать передачи данных между тремя странами по защите объектов ядерной инфраструктуры.

Создание альянса прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. Он назвал «кармой» отказ США от военного сотрудничества с Европой в пользу союза с Великобританией и Австралией. Он также отметил, что из-за американцев Австралия «кинула» Францию на миллиарды долларов, отказавшись от соглашения по строительству подводных лодок.