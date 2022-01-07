Пушков посмеялся над предложением США помочь Казахстану

Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Белый дом готов оказать Казахстану помощь в решении политических и экономических проблем, вызвавших протесты. По мнению политика, республике следует избегать такой помощи.

Пушков припомнил, как США «помогали» Афганистану в течение 20 лет, поддержку боевиков в Сирии и помощь Украине в организации государственного переворота. Некоторое время назад Вашингтон предлагал помощь президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а теперь настал черёд Казахстана, отметил сенатор.

Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону, — написал Пушков.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». По его словам, силовики Казахстана ведут бои против бандитов. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

Ранее сообщалось, что в МИД Китая заявили о готовности Пекина оказать Казахстану помощь в решении проблем. В ведомстве подчеркнули, что КНР выступает против того, чтобы любые внешние силы искусственно создавали социальные волнения и подстрекали к насилию в республике.