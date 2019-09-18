Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о «глупых амбициях без должной амуниции» украинских дипломатов. Так сенатор отреагировал на слова посла Незалежной в Сербии о распаде России как стратегической политике для международного сообщества.

Лучше бы об Украине беспокоились. На Россию зариться нечего, — написал Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что у работников украинского внешнеполитического ведомства сильны фантазмы бывшего президента Петра Порошенко и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович предложил изолировать РФ путём введения персональных экономических санкций, обвала цен на нефть, запрета на продажу высоких технологий. Дипломат назвал свою инициативу единственным эффективным долгосрочным решением, писал News.ru.

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