https://static.news.ru/photo/bdbc2be4-dabe-11e9-95f3-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о «глупых амбициях без должной амуниции» украинских дипломатов. Так сенатор отреагировал на слова посла Незалежной в Сербии о распаде России как стратегической политике для международного сообщества.
Лучше бы об Украине беспокоились. На Россию зариться нечего, — написал Пушков в Twitter.
Посол Украины в Сербии заявил, что конечной целью мирового сообщества должен стать «распад Российской Федерации». У украинских дипломатов сильны фантазмы Порошенко-Турчинова. Плюс глупые амбиции без должной амуниции. Лучше бы об Украине беспокоились. На Россию зариться нечего.
Сенатор отметил, что у работников украинского внешнеполитического ведомства сильны фантазмы бывшего президента Петра Порошенко и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович предложил изолировать РФ путём введения персональных экономических санкций, обвала цен на нефть, запрета на продажу высоких технологий. Дипломат назвал свою инициативу единственным эффективным долгосрочным решением, писал News.ru.