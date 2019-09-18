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Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в Австрии, Италии, Франции и других европейских странах исключают возможность вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что эстонский президент Керсти Кальюлайд трезво оценила происходящее в Незалежной, сообщив об усталости западных государств «от отсутствия прогресса в этой стране».

И вот уже в Таллине заявляют об усталости от Украины. Показательные мотивы, — написал сенатор в Twitter. Как сообщал News.ru, лидер Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что оказываемая Киеву помощь не...