https://static.news.ru/photo/65ab3a82-690a-11ea-904f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков поддержал решение ряда государств закрыть границы из-за коронавируса. Он отметил, что страны, которые отреагировали на ситуацию поздно и «спустя рукава», сейчас страдают больше всего.

Те же, кто сразу принял меры и максимально закрылся от внешнего мира, пострадают меньше, — подытожил Пушков.

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Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ.