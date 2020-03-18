https://static.news.ru/photo/65ab3a82-690a-11ea-904f-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сенатор Алексей Пушков поддержал решение ряда государств закрыть границы из-за коронавируса. Он отметил, что страны, которые отреагировали на ситуацию поздно и «спустя рукава», сейчас страдают больше всего.
Те же, кто сразу принял меры и максимально закрылся от внешнего мира, пострадают меньше, — подытожил Пушков.
Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ.
Большинство европейских стран, включая Германию, Австрию, Италию, Данию, Польшу и Литву, закрыли границы и установили пограничный контроль, писал NEWS.ru. Европейская комиссия же в целом рекомендовала приостановить свободное перемещение внутри Шенгена на 30-дневный период. Из-за этого в ЕС уже начали возникать ЧП, перерастающие в конфликты: граждане стран Прибалтики не могут вернуться домой из Германии через Польшу на автомобилях. На немецко-польской границе скопились сотни машин, а к урегулированию ситуации подключились власти Литвы и Эстонии.