Пушков подверг критике ПАСЕ в годовщину трагедии в Одессе

https://static.news.ru/photo/11775904-2d0a-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг критике действия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после событий 2 мая 2014 года.

По признанию российского сенатора, через несколько дней после случившейся трагедии он, будучи главой российской делегации в европейской организации, направил фотографии жертв украинских радикалов в президентский комитет Ассамблеи и потребовал самой жёсткой определённости со стороны ПАСЕ на «акт массового убийства».

Руководство ПАСЕ долго молчало и в итоге вяло и неохотно призвало к расследованию. Расследование Киевом проведено не было, но к украинской делегации так и не применили санкции. Это всё, что нужно знать о ПАСЕ и её псевдоприверженности правам человека, демократии и верховенству закона, — сообщил Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ, руководитель российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил о том, что виновных в трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, ждёт неотвратимое наказание и международный трибунал.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между активистами анти-Майдана, футбольными фанатами и сторонниками Евромайдана. Палаточный городок активистов был разрушен, а Дом профсоюзов, в котором укрылись представители анти-Майдана, подожжён. Всего погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников анти-Майдана.