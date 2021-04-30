Пушков подверг критике «мировой порядок» США

Американские заявления о том, что США поддерживают мировой порядок для сохранения мира, а Россия и Китай настроены против него, подверг критике член Совета Федерации Алексей Пушков.
Слова о мировом порядке произнесла ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепа Эрика Баркс-Рагглс.
В своём Telegram-канале Пушков
На деле «мировой порядок, основанный на правилах», — это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне, — заявил сенатор.
Он также напомнил о нескольких конфликтах, которые данный «порядок» породил, включая войну в Афганистане и Вьетнаме, а также переворот на Украине.
Ранее Пушков назвал беспринципным президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом российский политик оценил действия украинского лидера после прошедшего в Киеве «Марша вышиванок» в честь очередной годовщины основания дивизии СС «Галичина».