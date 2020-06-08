Пушков поддержал заявление бывшего украинского министра о Донбассе

https://static.news.ru/photo/23746ff8-a997-11ea-becd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков поддержал позицию бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш по Донбассу.

Ранее Лукаш заявила, что нынешние власти страны не смогут вернуть Донбасс. По её словам, Киев ничего для этого не делает и даже не может хотя бы прекратить боевые действия.

Экс-министр юстиции Украины Е.Лукаш права: нынешняя киевская власть Донбасс не вернёт. А все нынешние потуги Киева — это пустые манёвры, тщетное тщение, — считает российский политик.

Он подчеркнул, что Донбасс не вернётся на Украину в её нынешнем состоянии. Однако это может произойти, если поменяется вся украинская власть.

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Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости и образовали самостоятельные народные республики. Это произошло после смены власти в результате вооружённого переворота в Киеве. С тех пор украинские власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил провести переговоры по Донбассу в будапештском формате без участия РФ. Пушков назвал такую идею «придумкой в стиле фэнтези».