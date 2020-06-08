Пушков поддержал заявление бывшего украинского министра о Донбассе

— ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) June 8, 2020
Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости и образовали самостоятельные народные республики. Это произошло после смены власти в результате вооружённого переворота в Киеве. С тех пор украинские власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.
Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил провести переговоры по Донбассу в будапештском формате без участия РФ. Пушков назвал такую идею «придумкой в стиле фэнтези».