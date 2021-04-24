Пушков ответил засомневавшемуся в «русской версии» взрыва Земану

https://static.news.ru/photo/c76eab30-a5b5-11eb-842d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков, комментируя заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице, заявил, что подобные высказывания являются очередной антироссийской фантазией.

После некоторой паузы президент Чехии Милош Земан сделал заявление. И поставил под серьёзное сомнение «русскую версию» взрыва на оружейном складе во Врбетице в далёком 2014 году. Неудивительно: доказательства не предъявляли потому, что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма, — написал политик в своём Telegram-канале.

По его словам, «дезинформация в очередной раз определяет политику» Запада.

Ранее Земан во время обращения к нации заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как основные причины ЧП. При этом политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет.

Накануне Прага обвинила Москву в причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. Якобы взрыв устроили два россиянина: Руслан Боширов и Александр Петров.

Издание World Economy изучило версию властей Чехии о причастности спецслужб РФ к взрывам во Врбетице и обнаружило в ней признаки информационной атаки.