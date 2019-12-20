https://static.news.ru/photo/4efc6742-2338-11ea-a1ea-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.

По мнению украинского политика, все остальные территории Москва присоединила путём «насилия, предательства и лжи».

Отвечая Турчинову в соцсетях, Пушков написал, что исконно украинскими землями следует считать Диканьку с прилегающими к ней хуторами. Речь идёт о посёлке под Полтавой, известном благодаря произведениям Н. В. Гоголя.

Сенатор охарактеризовал экс-секретаря СНБО как не слишком умного человека, который не стыдится своего невежества. Он поинтересовался, слышал ли Турчинов когда-либо о таких городах, как Новгород или Псков, и знает ли, что Киев не сразу стал украинским, сообщает RNS.

Ранее NEWS.ru писал о реакции Пушкова на решение президента Украины Владимира Зеленского лишить особого статуса Севастополь. Сенатор предложил вообще исключить упоминание об этом городе из украинской конституции, поскольку он не имеет никакого отношения к этой стране.