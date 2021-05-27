Пушков ответил США шуткой про «молекулы свободы» в американском газе

Российский сенатор Алексей Пушков с юмором отреагировал на слова главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский газ «самый грязный на Земле». В своём
Пушков отметил, что Грэнхолм выдаёт себя за специалиста, поэтому в её оценках российского газа обязательно должен быть такой пункт.
В её оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает (что в газе есть «молекулы свободы». — NEWS.ru). Просто сказать забыла, — добавил сенатор.
Чиновница выступила на заседании палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. Ей дали слово в рамках беседы о строительстве «Северного потока — 2». «Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица Министерства энергетики, что одна из причин, помимо геополитических вопросов, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — сказала она.