Пушков ответил США шуткой про «молекулы свободы» в американском газе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

МИД РФ подтвердил информацию о том, что Вашингтон уведомил Москву о том, что не вернётся в Договор по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что о подобном решении заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову сообщила замглавы Госдепартамента Венди Шерман. В ответ на просьбу прокомментировать эту новость, в...