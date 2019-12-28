https://static.news.ru/photo/0a0d5df4-2a8f-11ea-8a98-fa163e074e61_660.jpgФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал пакт Молотова-Риббентропа военным союзом.
Моравецкий считает, что ответственность за начало Второй Мировой войны несёт как фашистская Германия, так и СССР. На это Пушков напомнил премьер-министру, что Польша первой в Европе заключила с Германией пакт о ненападении и «всячески набивалась в союзники к Гитлеру».
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите.
Как писал NEWS.ru ранее, российский сенатор Алексей Пушков высказался относительно реакции польских властей на характеристику, данную президентом РФ Владимиром Путиным послу Юзефу Липскому, поддержавшему в 1938 году Адольфа Гитлера.