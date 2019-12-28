Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал пакт Молотова-Риббентропа военным союзом.

Моравецкий считает, что ответственность за начало Второй Мировой войны несёт как фашистская Германия, так и СССР. На это Пушков напомнил премьер-министру, что Польша первой в Европе заключила с Германией пакт о ненападении и «всячески набивалась в союзники к Гитлеру».

Как писал NEWS.ru ранее, российский сенатор Алексей Пушков высказался относительно реакции польских властей на характеристику, данную президентом РФ Владимиром Путиным послу Юзефу Липскому, поддержавшему в 1938 году Адольфа Гитлера.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях