https://static.news.ru/photo/0a0d5df4-2a8f-11ea-8a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал пакт Молотова-Риббентропа военным союзом.

Моравецкий считает, что ответственность за начало Второй Мировой войны несёт как фашистская Германия, так и СССР. На это Пушков напомнил премьер-министру, что Польша первой в Европе заключила с Германией пакт о ненападении и «всячески набивалась в союзники к Гитлеру».

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 29, 2019

Как писал NEWS.ru ранее, российский сенатор Алексей Пушков высказался относительно реакции польских властей на характеристику, данную президентом РФ Владимиром Путиным послу Юзефу Липскому, поддержавшему в 1938 году Адольфа Гитлера.