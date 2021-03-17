Пушков ответил послу Украины на призыв к Германии «вернуть» Крым

В России ответили послу Украины на призыв к Германии «вернуть» Крым. Сенатор Алексей Пушков заявил, что у Берлина нет способа это сделать.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что содействие украинским властям в возвращении Крыма является «моральной обязанностью» Германии, учитывая миллионы украинских жертв фашистского террора.
О каком «моральном долге» Германии перед Украиной толкует киевский посол в Берлине? О каких таких способах возвращения Крыма Украине Германией он ведёт речь? — возмутился Пушков словам посла.
Он добавил, что единственное, что может сделать ФРГ, которая осуждает своё нацистское прошлое, это осудить и ОУН-УПА (запрещена в России), а также ввести санкции против Украины и прекратить её финансирование, пока в стране не уберут памятники приспешнику Гитлера Бандере и Шухевичу. При этом у Берлина нет способов выполнить абсурдные идеи киевского посла.
И в Берлине это прекрасно знают, — резюмировал Пушков в своём Telegram-канале.
Как писал NEWS.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене. Он призвал местную полицию разобраться с этим инцидентом и наказать виновных.
Не забыл дипломат «приплести» к такому происшествию и якобы действия Москвы. Он считает, что демонизацией Степана Бандеры занимается «не только московская пропаганда, но и немецкие историки».