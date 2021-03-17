Пушков ответил послу Украины на призыв к Германии «вернуть» Крым

https://static.news.ru/photo/6a967990-8749-11eb-b0ee-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В России ответили послу Украины на призыв к Германии «вернуть» Крым. Сенатор Алексей Пушков заявил, что у Берлина нет способа это сделать.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что содействие украинским властям в возвращении Крыма является «моральной обязанностью» Германии, учитывая миллионы украинских жертв фашистского террора.

О каком «моральном долге» Германии перед Украиной толкует киевский посол в Берлине? О каких таких способах возвращения Крыма Украине Германией он ведёт речь? — возмутился Пушков словам посла.

Он добавил, что единственное, что может сделать ФРГ, которая осуждает своё нацистское прошлое, это осудить и ОУН-УПА (запрещена в России), а также ввести санкции против Украины и прекратить её финансирование, пока в стране не уберут памятники приспешнику Гитлера Бандере и Шухевичу. При этом у Берлина нет способов выполнить абсурдные идеи киевского посла.

И в Берлине это прекрасно знают, — резюмировал Пушков в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене. Он призвал местную полицию разобраться с этим инцидентом и наказать виновных.

Не забыл дипломат «приплести» к такому происшествию и якобы действия Москвы. Он считает, что демонизацией Степана Бандеры занимается «не только московская пропаганда, но и немецкие историки».