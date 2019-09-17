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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «формула Зеленского», в которой содержатся радикальные меры по отношению к Донбассу, не самое лучшее средство для начала восстановления отношений с самопровозглашённой республикой.

Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что «формула» украинского лидера заключается в переходе к радикальным мерам в случае, если конфликт в Донбассе не удастся решить в ближайшее время. «Формула...