https://static.news.ru/photo/1171fd24-d94b-11e9-8374-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Москве есть с кем общаться без посредников. Так сенатор прокомментировал слова эстонского лидера Керсти Кальюлайд о желании самостоятельно вести переговоры с Россией и высказывать своё мнение относительно происходящего в стране западным партнёрам.
Вопрос — как говорить. Она всюду отстаивает санкции против России и рассуждает об «оккупации», якобы длившейся до 1994. Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус, — написал Пушков в Twitter.
Кальюлайд хочет, чтобы Эстония говорила с Россией без посредников. Вопрос - как говорить. Она всюду отстаивает санкции против России и рассуждает об «оккупации», якобы длившейся до 1994. Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус. Нам есть, с кем говорить без посредников.
Ранее эстонский лидер отметила, что внесла свой вклад в оценку ситуации в РФ.
Как писал News.ru, 1 сентября глава Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в мемориальном мероприятии в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Политик заявила, что для её государства война закончилась 25 лет назад. Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя её слова, сообщил, что для Эстонии «война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась».